Врач: успокоительная терапия поможет справиться с магнитными бурями

В ночь на 28 августа Землю накроет затяжная магнитная буря. По данным специалистов, геомагнитное возмущение вызвано серией вспышек на Солнце класса M, которые сопровождались выбросами плазмы в сторону нашей планеты.
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