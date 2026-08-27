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Аргументы недели

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Врач: успокоительная терапия поможет справиться с магнитными бурями

Врач: успокоительная терапия поможет справиться с магнитными бурями

В ночь на 28 августа Землю накроет затяжная магнитная буря. По данным специалистов, геомагнитное возмущение вызвано серией вспышек на Солнце класса M, которые сопровождались выбросами плазмы в сторону нашей планеты.

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