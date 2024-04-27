Эксперты выяснили, кому на Алтае готовы платить почти 1 млн рублей в месяц

Могут даже отправить на работу в Дубай Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, каким специалистам в Алтайском крае работодатели предлагали самую высокую зарплату в марте-апреле 2024 года.
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