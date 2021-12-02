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Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к России

Суд в США прекратил процесс по иску экс-акционеров ЮКОСа к России

Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия в среду, 1 декабря, вынес решение о прекращении дела, в рамках которого бывшие акционеров компании ЮКОС оспаривали приостановку судебного разбирательства о взыскании с России $50 млрд.

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