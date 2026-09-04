Атаку 50 БПЛА отразила Калужская область в ночь на 4 сентября

В ночь на 4 сентября Калужская область пережила массированную атаку беспилотников. Как рассказал утром губернатор Владислав Шапша, в течение прошедшей ночи системы ПВО сбили 50 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.