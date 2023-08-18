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Битва взглядов перед UFC 292: Денис Тюлюнин vs Грегори Родригес

В Бостоне (Массачусетс) в ночь на 20 августа состоится турнир UFC 292. В предварительном карде турнира пройдет поединок в среднем весе между Денисом Тюлюниным (10-7) и Грегори Родригесом (13-5).

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