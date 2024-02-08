В Латвийской армии разгорелся скандал из-за семи килограммов белорусской соли и ящика русского чая

На складах ВС Латвии нашли санкционную соль из Белоруссии и чай из России.В латвийской армии разгорелся нешуточный скандал из-за семи килограммов белорусской соли и 2,6 килограммов русского чая, каким-то образом завезённого на военные склады осенью 2023-го и в январе 2024-го года.