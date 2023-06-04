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Психолог рассказал, почему нельзя вступать в новые отношения сразу после расставания

Психолог рассказал, почему нельзя вступать в новые отношения сразу после расставания

Психолог рассказал, почему нельзя вступать в новые отношения сразу после расставания Ксения КирпикРасставание может быть эмоционально сложным периодом в жизни и часто люди стремятся найти утешение и новое счастье в образовании новых отношений.

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