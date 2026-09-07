В Тамбове за 1,2 млн рублей продают Дом Солодихиных

В Тамбове на торги выставлены помещения в аварийном доме №4 по улице Архиепископа Луки. Здание является объектом культурного наследия регионального значения (ОКН), известное как «Дом Солодихиных», и частично принадлежит городу.
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