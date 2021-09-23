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В Краснодарском крае двух местных жителей осудили за незаконный вылов рыбы во время нереста

Промышленновский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух местных жителей 23 и 24 лет.

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