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Головин о попадании в команду сезона Лиги 1 в FC 24 вместе с Мбаппе, Дембеле и Доннаруммой: «Приятно. Они главные действующие лица лиги» 

Полузащитник «Монако» получил карточку с рейтингом 94 на позиции оттянутого форварда. Также в команду вошли игроки «ПСЖ» Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Джанлуиджи Доннарумма.

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