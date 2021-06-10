Саккари о том, что упустила матчбол в полуфинале РГ: «Болезненное поражение. Я должна это принять и просто двигаться дальше»

18-я ракетка мира Мария Саккари прокомментировала поражение от Барборы Крейчиковой в полуфинале «Ролан Гаррос» – 5:7, 6:4, 7:9.
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