На губернатора Филимонова обрушилась кадровая чехарда

Как стало известно корреспонденту УтроNews - а в этих знаниях помогли и письма читателей из Вологды - чудаковатый руководитель Вологодской области Георгий Филимонов – абсолютный чемпион среди губернаторов РФ по текучке: за год в команде предводителя каманчей сменились десятки людей.
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