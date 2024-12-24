На губернатора Филимонова обрушилась кадровая чехарда

Как стало известно корреспонденту УтроNews - а в этих знаниях помогли и письма читателей из Вологды - чудаковатый руководитель Вологодской области Георгий Филимонов – абсолютный чемпион среди губернаторов РФ по текучке: за год в команде предводителя каманчей сменились десятки людей.