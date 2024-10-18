Ныряем в народный календарь и – о, ужас! – ночь официально стала длиннее дня (вчерашнее суперлуние, кстати, фоткали? Показывайте).
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Ныряем в народный календарь и – о, ужас! – ночь официально стала длиннее дня (вчерашнее суперлуние, кстати, фоткали? Показывайте).