В сборной Сирии подтвердили, что матч с Россией состоится 19 ноября в Волгограде

«Контракт еще не подписан, но матч состоится 19 числа следующего месяца. Игра пройдет в Волгограде», – сказал менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах Напомним, октябрьский сбор национальной команды России прошел без товарищеских матчей.
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