Из зоны на «передок»: «Готов искупить кровью»

Анфиса Иванова

"Общественность начала возмущаться. Глава СПЧ Валерий Фадеев попытался успокоить страсти, заявив, что обеспокоенность граждан понимает, но «в решениях о помиловании нет списков статей, не определяется, по каким преступлениям человек может быть помилован». По его словам, раньше такой проблемы не было, но после истории с освобождением Канюса может появиться. Если же этот случай окажется единственным, то «и не надо будет, возможно, ничего решать». Так срочно корректируйте ваши Положения и Решения и четко определяйте, кто ИМЕЕТ моральное право на участие в СВО ,а после контракта или возможное помилование или возможное нет! , и кто НЕ ИМЕЕТ никакого и НИКОГДА права на почетное право участия в СВО ! Уже практика показала, что эти ошибочные недоработки наших защитников -законников просто шокируют народ и грубо ранят родственников жертв этих потенциальных вояк-убийц...И случаи далеко не единичны ( а то Фадеев об этом не знает!) К тому же, это нашему и ближайшему времени -сегодня и завтра - и на будущее крайне необходимо!