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Из зоны на «передок»: «Готов искупить кровью»

Из зоны на «передок»: «Готов искупить кровью»

Каждый ли преступник имеет право на амнистию путем участия в СВО? Вера Жердева Фото: Андрей Рубцов/ТАСС, архив Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Речь не только о справедливости, но и о безопасности общества, — считает депутата ГД от КПРФ Нина Останина.

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Комментарии
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Леонид Никулин
опять кто то из чиновников где то прогнулся или продался.. идиотское решение для великой страны..
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2 час.
Анфиса Иванова
&quot;Общественность начала возмущаться. Глава СПЧ Валерий Фадеев попытался успокоить страсти, заявив, что обеспокоенность граждан понимает, но «в решениях о помиловании нет списков статей, не определяется, по каким преступлениям человек может быть помилован». По его словам, раньше такой проблемы не было, но после истории с освобождением Канюса может появиться. Если же этот случай окажется единственным, то «и не надо будет, возможно, ничего решать».  Так срочно корректируйте ваши Положения и Решения и четко определяйте, кто ИМЕЕТ моральное право на участие в СВО ,а  после контракта или  возможное помилование или  возможное нет! , и кто НЕ ИМЕЕТ никакого и НИКОГДА права на почетное право участия в СВО  !  Уже практика показала, что эти ошибочные недоработки наших защитников -законников просто шокируют народ и грубо ранят родственников жертв этих потенциальных вояк-убийц...И случаи далеко не единичны ( а то Фадеев об этом  не знает!)  К тому же, это нашему и ближайшему времени -сегодня и завтра - и на будущее крайне необходимо!
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1 час.
Татьяна Глуховская
А мне не понятно, почему мобилизованные воюют на СВО бессрочно, пока не закончится, а те кто был осужден, только по  контракту, кажется полгода и его реабилитируют и он едет домой. Это очень не справедливо. Ну и конечно отморозков, которые явно уже не исправятся, туда отправлять не надо. Для таких раньше была смертная казнь, плохо, что сейчас ее нет.
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1 час.

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