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Мировое обозрение

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С 1 августа ожидается бум на рынке вторичной недвижимости. Как будут меняться цены на квартиры

С 1 августа ожидается бум на рынке вторичной недвижимости. Как будут меняться цены на квартиры

Московский рынок «вторички» оживает, причем цифры говорят сами за себя. В первом полугодии 2026 года количество сделок со вторичным жильем в «ИНКОМ-Недвижимости» подскочило на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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