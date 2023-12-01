Times of Israel: Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении соглашения по заложникам

Движение ХАМАС нарушило условия соглашения с Израилем по освобождению заложников. Об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.
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