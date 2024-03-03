«Чисто Питер» играет против «Звезды России», ХК «10» встретится с «Чемпионом». Начался 2-й тур Медийной Хоккейной Лиги

3 марта, воскресенье «Чисто Питер» – «Звезда России» – 1:0 Hockey Brothers – «Титан» (16:00) «Чемпион» – ХК «10» (18:30) NBSK – Tru Fighters (20:30) Матчи 2-го тура пройдут в Москве, на ледовой арене «Кристалл».
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