Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги

Анд

Есть хороший анегдоте, прям в тему: - тренер что мне нужно качать что б девушки были от меня без ума? Ответ:нефть... Увы и ах, такое отношение к женщинам нынче появилось не на пустом месте, сейчас очень большое количество женщин себя именно так и ставит-есть у тебя деньги значит ты им интересен, нет денег нос воротят🤷🏻‍♂️ хоть какой ты накаченный, красивый и тд, а жизнь в небольшом городе когда друг друга все знают это вообще видно очень чётко, и ясно -с начала мы такие "курулевы" дайте нам олегарха и урода.. А стукает 30 то ой возьмите нас мы такие хорошие готовы на кого угодно.. Только повесь себе на шею моих двух - трех детей.. Хорошо если без вен заболеваний такая "курулева". Специфика маленького города🤷🏻‍♂️ из-за неё все видно и не спрячешь, так что увы, девушки сами виноваты в таком отношении