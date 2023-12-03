Всё о разводах
Когда сердце напо...Ваши истории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о разводах

43 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Вадимов
    даже в анкетах пишут...нужен мужчина добрый,высокий.умный...не скряга...лейтмотив-не скряга,думаюбудет лысый колобок,...Три ошибки мужчин...
  • Анд
    Есть хороший анегдоте, прям в тему: - тренер что мне нужно качать что б девушки были от меня без ума? Ответ:нефть... ...Три ошибки мужчин...
  • Елена Соколова
    Так коммерческий секс у нас давно запрещён.Три ошибки мужчин...

Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги

Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги

Последнее время мимо меня часто проплывает группа мужчин в полосатых купальниках, утверждающих, что все женщины продаются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Соколова
Так коммерческий секс у нас давно запрещён.
Ответить
10 час.
Анд
Есть хороший анегдоте, прям в тему: - тренер что мне нужно качать что б девушки были от меня без ума? Ответ:нефть...                  Увы и ах, такое отношение к женщинам нынче появилось не на пустом месте, сейчас очень большое количество женщин себя именно так и ставит-есть у тебя деньги значит ты им интересен, нет денег нос воротят🤷🏻‍♂️ хоть какой ты накаченный, красивый и тд, а жизнь в небольшом городе когда друг друга все знают это вообще видно очень чётко, и ясно -с начала мы такие &quot;курулевы&quot; дайте нам олегарха и урода.. А стукает 30 то ой возьмите нас мы такие хорошие готовы на кого угодно..  Только повесь себе на шею моих двух - трех детей.. Хорошо если без вен заболеваний такая &quot;курулева&quot;. Специфика маленького города🤷🏻‍♂️ из-за неё все видно и не спрячешь, так что увы, девушки сами виноваты в таком отношении
Ответить
9 час.
Валерий Вадимов
даже в анкетах пишут...нужен мужчина добрый,высокий.умный...не скряга...лейтмотив-не скряга,думаюбудет лысый колобок,но с деньгами,этого будет достаточно
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх