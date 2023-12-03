Последнее время мимо меня часто проплывает группа мужчин в полосатых купальниках, утверждающих, что все женщины продаются.
Три ошибки мужчин, которые выбирают только любовь за деньги
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Елена Соколова
Так коммерческий секс у нас давно запрещён.
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10 час.
Анд
Есть хороший анегдоте, прям в тему: - тренер что мне нужно качать что б девушки были от меня без ума? Ответ:нефть... Увы и ах, такое отношение к женщинам нынче появилось не на пустом месте, сейчас очень большое количество женщин себя именно так и ставит-есть у тебя деньги значит ты им интересен, нет денег нос воротят🤷🏻♂️ хоть какой ты накаченный, красивый и тд, а жизнь в небольшом городе когда друг друга все знают это вообще видно очень чётко, и ясно -с начала мы такие "курулевы" дайте нам олегарха и урода.. А стукает 30 то ой возьмите нас мы такие хорошие готовы на кого угодно.. Только повесь себе на шею моих двух - трех детей.. Хорошо если без вен заболеваний такая "курулева". Специфика маленького города🤷🏻♂️ из-за неё все видно и не спрячешь, так что увы, девушки сами виноваты в таком отношении
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9 час.
Валерий Вадимов
даже в анкетах пишут...нужен мужчина добрый,высокий.умный...не скряга...лейтмотив-не скряга,думаюбудет лысый колобок,но с деньгами,этого будет достаточно
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8 час.
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