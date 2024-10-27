Прохлада и дождь ждут жителей Калининграда в воскресенье

В воскресенье, 27 октября, в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в регионе поднимется до +15°C, но ночью может понизиться до +3°C на востоке и +8°C на побережье.
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