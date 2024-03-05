В Пекине открылась ежегодная сессия парламента КНР

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) начала работу в Пекине. В рамках заседаний китайские законодатели рассмотрят ряд документов, связанных со стратегическим развитием КНР.
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