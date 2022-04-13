Для пострадавших от паводков: четыре новые услуги появятся на сайте "Госуслуг"

Сегодня, 13 апреля, в Уссурийске впервые прошли командно-штабные учения по тестированию подачи заявлений по оказанию финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера.
Сегодня, 13 апреля, в Уссурийске впервые прошли командно-штабные учения по тестированию подачи заявлений по оказанию финансовой помощи гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера.
Свежие комментарии