Иран нанес удары беспилотниками по воздушной базе США в Бахрейне

На военном объекте находились вертолеты и разведывательные самолеты, передает агентство Tasnim. Отмечается, что атака была в рамках операции "Молния" против американских военных баз на Ближнем Востоке в ответ на действия войск США в Иране.
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