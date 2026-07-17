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Журнал «Профиль»

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Иран нанес удары беспилотниками по воздушной базе США в Бахрейне

На военном объекте находились вертолеты и разведывательные самолеты, передает агентство Tasnim. Отмечается, что атака была в рамках операции "Молния" против американских военных баз на Ближнем Востоке в ответ на действия войск США в Иране.

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