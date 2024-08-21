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  • серый777 котов
    да там и волков то особо нет . тем более волчары не едят мертвыхМертвых нацистов ...
  • Александр Шентябин
    Полуправда хуже лжи! Алаудинов сказал одно, а автор материала исказил всю суть и в заголовке и в тексте. Комментаторы...Бои в Курской обл...
  • Alex Nемо
    Ну допустим собирать в санитарно-эпидемиологических целях нужно. Вот пусть мигранты и отрабатывают свои социальные пр...Мертвых нацистов ...

"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за одной фразы Путина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина на встрече в Беслане говорит о том, что он воспринимает ВСУ как террористов после атаки на Курскую область, выразил мнение отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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