Владимир Якушев: При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной горсреды

По Народной программе партии и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по всей стране обновлены 79 тысяч дворов и 37 тысяч общественных пространств Реализация программы продолжится – при поддержке «Единой России» финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, отметил врио секретаря Генсовета.