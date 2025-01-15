15 старых фотографий, которые оживляют легенд хотя бы в нашей памяти

Взглянуть на прошлое – значит прикоснуться к тому, что формировало наше настоящее. Архивные фотографии оживляют то, что кажется далёким и почти забытым, напоминая о том, что за великими ролями всегда стояли живые люди.
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