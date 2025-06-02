Сеть «Вкусно — и точка» подготовила особые игрушки к своему трехлетию

Компания «Вкусно — и точка» отмечает трехлетие с момента открытия в июне этого года. В честь праздника появятся «Кидз Комбо» и «Праздничный Комбо» с игрушками из коллекции «Мини-фест», куда войдут фигурки 12 самых популярных у гостей продуктов.