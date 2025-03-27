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Депздрав: Раненого оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского

Депздрав: Раненого оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского Тяжело раненого в Белгородской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова успешно транспортировали в московский НИИ имени Склифосовского.

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