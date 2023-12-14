Импичменту для Байдена дали ход: Конгресс сделал "критически важный шаг"

Палата представителей высказалась за резолюцию о расследовании по импичменту лидеру США.Палата представителей конгресса США проголосовала за резолюцию, которая инициирует дальнейшее расследование по делу об импичменте американскому президенту Джо Байдену.
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