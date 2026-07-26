Регионы России
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Регионы России

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IT-медиахолдинг «Регионы России» поздравляет Сергея Леонидовича Мазуркевича с Днём рождения!

IT-медиахолдинг «Регионы России» поздравляет Сергея Леонидовича Мазуркевича с Днём рождения!

Уважаемый Сергей Леонидович!Коллектив IT-медиахолдинга «Регионы России» сердечно поздравляет Вас с днём рождения!Мы знаем Вас как сильного руководителя, ответственного предпринимателя и человека, который не ограничивается исключительно собственным бизнесом, а активно участвует в общественной жизни, поддерживает значимые инициативы и вносит вклад в развитие Уральского региона.

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