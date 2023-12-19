Астраханские таможенники задержали фуру с 10 000 пар контрафактных роликовых коньков

Крупную партию незадекларированных товаров везли из Казахстана в Ростов-на-Дону. Астраханские таможенники вместе с коллегами из Волгограда остановили грузовик, в котором они обнаружили более 16 тысяч товаров.
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