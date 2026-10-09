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Царьград

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Лукашенко назвал историческим согласие Азербайджана возглавить СНГ

Лукашенко назвал историческим согласие Азербайджана возглавить СНГ

На саммите СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко назвал историческим согласие Азербайджана впервые возглавить организацию в 2028 году, отметив, что ранее Баку и Ереван не брали на себя функции председателя из-за территориального конфликта.

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