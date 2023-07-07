Страна и люди

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  • Гость
    Дело не в бухгалтерии, а в принципе. Не должно быть вместо армии система банд, кичащихся друг перед другом своими дос..."Лотос" о будущем...
  • Миша Потапов
    самолёт, 7 вертолётов и убили 15 лётчиков... а писали 12 лётчиков, потом писали про 10 человек в самолёте, я слушал п..."Лотос" о будущем...
  • Михаил
    это Вы должны были сказать ополченцам, партизанам  отстоявшим СССР во 2ой Мировой войне, ни умоляя заслуги в этом и п..."Лотос" о будущем...

В новом пакете помощи США Киеву будут Stryker, Bradley, боеприпасы для HIMARS и Patriot

В новом пакете помощи США Киеву будут Stryker, Bradley, боеприпасы для HIMARS и Patriot

В новый пакет военной помощи Киеву войдут 32 единицы БМП Bradley и БТР Stryker, более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия, 31 гаубица калибра 155 миллиметров, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin.

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