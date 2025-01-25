Опубликован тест ко Дню студента

25 января российские студенты отмечают профессиональный праздник. А знаете ли вы, когда началась история Дня студента? И почему праздник еще называют Татьяниным днем? Пройдите наш тест и проверьте свои знания.
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