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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» грозит штраф за перерасход средств и возможен бан в будущем. УЕФА не разрешает учитывать продажу женской команды материнской компании в отчете

УЕФА не позволит лондонскому клубу учитывать доход от продажи женской команды на сумму 200 млн фунтов и продажи отелей родственным компаниям.

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