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Газета.ру

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JPS: вещество, содержащееся в рисовых отрубях, успокаивает кишечник

JPS: вещество, содержащееся в рисовых отрубях, успокаивает кишечник

Исследователи из японского университета Тохо под руководством Кэйсукэ Обары показали, что содержащееся в рисовых отрубях вещество способно влиять на силу сокращений кишечника, снижая кальциевые сигналы, запускающие мышечные спазмы.

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