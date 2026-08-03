JPS: вещество, содержащееся в рисовых отрубях, успокаивает кишечник

Исследователи из японского университета Тохо под руководством Кэйсукэ Обары показали, что содержащееся в рисовых отрубях вещество способно влиять на силу сокращений кишечника, снижая кальциевые сигналы, запускающие мышечные спазмы.
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