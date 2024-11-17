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Метирапон: новый путь в лечении ПТСР по результатам экспериментов на мышах

Метирапон: новый путь в лечении ПТСР по результатам экспериментов на мышах

В рамках экспериментов на мышах, стресс уменьшал способность различать звуки, но введение метирапона восстанавливало память.

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