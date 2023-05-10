Болгария требует исключить эфирные масла из измененных европейских правил

Исключения эфирных масел из подготовленных европейских изменениях в правилах использования веществ добивается Болгария, заявил вице-премьер-министр страны Атанас Пеканов, отвечая на вопрос депутатов, 10 мая передает Болгарское национальное радио.
Исключения эфирных масел из подготовленных европейских изменениях в правилах использования веществ добивается Болгария, заявил вице-премьер-министр страны Атанас Пеканов, отвечая на вопрос депутатов, 10 мая передает Болгарское национальное радио.
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