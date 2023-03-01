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Директор «Чертаново»: «Всем лигам России надо переходить на систему «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно, и с Европой мы сейчас не контактируем»

Директор «Чертаново»: «Всем лигам России надо переходить на систему «весна-осень». У нас северная страна, терять лето – бессмысленно, и с Европой мы сейчас не контактируем»

Директор «Чертаново» считает, что все в России должны играть по системе «весна-осень». С сезона-2011/12 чемпионат России разыгрывается по системе «осень-весна».

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