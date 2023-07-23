Закон и Порядок

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Евреи тоже не тот народ

Евреи тоже не тот народ

Андрей Макаревич опять возмущается, теперь он недоволен израильскими порядками и самими израильтянами.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
А избрано оно чтобы всё что не оно и им не не принадлежит  говном поливать и под себя подстраивать выдавливая и уничтожая (вспомним революцию и время после неё) тех кто им не по нраву. Тысячелетия проходят а &quot;любовь&quot; к жидам во всём мире не меняется. Видать ну оченно &quot;хорошие&quot; &quot;человеки&quot;.
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7 час.
Валентин Громов
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7 час.
Evgenija Palette
&quot;Избраны&quot; они САМИ - СЕБЯ... ЧТОБЫ БЕЗ УСТАЛИ СРАМИТЬ И УНИЖАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМНЫХ И ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ...
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7 час.

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