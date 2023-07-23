Евреи тоже не тот народ

Александр Ткаченко

А избрано оно чтобы всё что не оно и им не не принадлежит говном поливать и под себя подстраивать выдавливая и уничтожая (вспомним революцию и время после неё) тех кто им не по нраву. Тысячелетия проходят а "любовь" к жидам во всём мире не меняется. Видать ну оченно "хорошие" "человеки".