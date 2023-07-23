Андрей Макаревич опять возмущается, теперь он недоволен израильскими порядками и самими израильтянами.
Евреи тоже не тот народ
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Александр Ткаченко
А избрано оно чтобы всё что не оно и им не не принадлежит говном поливать и под себя подстраивать выдавливая и уничтожая (вспомним революцию и время после неё) тех кто им не по нраву. Тысячелетия проходят а "любовь" к жидам во всём мире не меняется. Видать ну оченно "хорошие" "человеки".
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7 час.
Валентин Громов
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7 час.
Evgenija Palette
"Избраны" они САМИ - СЕБЯ... ЧТОБЫ БЕЗ УСТАЛИ СРАМИТЬ И УНИЖАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УМНЫХ И ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ...
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7 час.
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