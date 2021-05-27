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Предложения о переходе на четырехдневку рассмотрят в Минтруде России

Предложения о переходе на четырехдневку рассмотрят в Минтруде России

Соответствующей информацией поделился глава Минтруда Антон Котяков. Министр отказался комментировать само предложение, отметив, что его слова о готовности рассматривать не следует расценивать в качестве потенциального согласия, передает РИА Новости.

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