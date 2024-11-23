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Татар-информ

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Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу вакансий для психологов

Татарстан оказался в пятерке российских регионов по числу вакансий для психологов. На республику приходится 4% от всех вакансий для таких специалистов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.

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