Глава правительства КНР оценил состояние китайской экономики

Несмотря на сложности, китайская экономика продолжает набирать обороты. К такому мнению пришли участники симпозиума экономических экспертов и предпринимателей, на котором председательствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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