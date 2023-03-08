Муж блогера Лерчек Артем Чекалин заявил, что 8 кг золота ему выдал банк вместо долларов

Муж блогера Лерчек Артем Чекалин, которого подозревают в пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов, заявил, что 8 кг золота, найденные при обыске, ему выдал банк вместо замороженных долларов, сообщается в Telegram-канале Shot.