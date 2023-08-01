Подслушали у замужних Доброго времeни суток!!Тaкая вот ситуация: Стесняюcь пoпроcить дeнег у мужа.
Стесняюcь пoпроcить дeнег у мужа
Комментарии
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ВераВерная
Ну так правильно все. Когда разводиться будете, муж свои грабли на вашу машину уже не закинет. А на врача у мамы попросите. Это ж только мамы нас любят бескорыстно.
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23 час.
Михаил Степанченко
И это называется муж, семья? Это не семья. Это черте что и с боку бантик. Всё равно разведетесь. Правильно сказала Вера Верная. Полностью с ней согласен.
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22 час.
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