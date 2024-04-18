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Китай

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Китай предостерег от использования концепции "избыточных производственных мощностей" для оправдания протекционизма

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ -- Китай надеется, что соответствующие страны будут открыты для честной конкуренции, а не будут использовать концепцию "избыточных производственных мощностей" как предлог для оправдания протекционизма.

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