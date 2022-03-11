«Альпин» использует ливрею розового цвета по ходу второго дня тестов в Бахрейне

«Альпин» использует ливрею розового цвета по ходу второго дня тестов в Бахрейне

Команда «Альпин» во второй день тестов в Бахрейне использует ливрею, в которой преобладает розовый цвет.

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