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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Остапа понесло»: армянский советник Погосян заявил о территориальных претензиях Армении на российскую землю

«Остапа понесло»: армянский советник Погосян заявил о территориальных претензиях Армении на российскую землю

Всем доброго времени суток. Странные дела творятся в мире, крайне странные. Если о бессильных потугах жителей страны «У» на российский полуостров не слышал только ленивый, то последние заявления экс-советника и блогера Владимира Погосяна заставляют выпасть в осадок.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Ссыкотно им &quot;забрать из азерании&quot;. Можно ещё поп@здеть на Россию.
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28 мин.
Валерий Дюков
да магадан надо заного востанавлиывать эта власть развалила его после расспада, пусть зверушки его востанавливают и потом к себе на родину........
Ответить
13 мин.
Светлана Петрова
Если армяне населили юг, это не значит, что он армянский
Ответить
8 мин.

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