«Остапа понесло»: армянский советник Погосян заявил о территориальных претензиях Армении на российскую землю

Всем доброго времени суток. Странные дела творятся в мире, крайне странные. Если о бессильных потугах жителей страны «У» на российский полуостров не слышал только ленивый, то последние заявления экс-советника и блогера Владимира Погосяна заставляют выпасть в осадок.