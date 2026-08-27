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Для России выборы на Украине интересны только в единственном случае

Для России выборы на Украине интересны только в единственном случае

Возможны ли выборы на Украине во время войны? Давайте разберем это предположение от бывшего «птенца дома Зеленских» Михаила Федорова, который теперь вместо Владимира Александровича узрел в себе спасителя страны Фото: © РИА Новости .

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