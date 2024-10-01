Королева Камилла выступает против примирения Карла III с принцем Гарри

Королева Камилла пытается помешать примирению между королем Карлом III и его сыном принцем Гарри. По сообщениям инсайдеров, она активно отговаривает своего мужа от встречи с младшим наследником во время его визита в Великобританию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии